Balade contée – Villefavard à la lueur des lanternes 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 24 octobre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

A la nuit tombée, le village de Villefavard se révèle autrement. Nicolas Picard nous propose de partir en itinérance pour une balade contée à la lueur des lanternes en quête d’histoires du passé, à l’écoute du chant d’un rapace nocturne ou en observant le ciel étoilé..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



When night falls, the village of Villefavard reveals itself differently. Nicolas Picard invites us to take a lantern-lit stroll in search of stories from the past, listening to the song of a nocturnal bird of prey, or observing the starry sky.

Cuando cae la noche, el pueblo de Villefavard se revela de otra manera. Nicolas Picard le invita a pasear a la luz de las linternas en busca de historias del pasado, escuchando el canto de un ave rapaz nocturna u observando el cielo estrellado.

Bei Einbruch der Dunkelheit offenbart sich das Dorf Villefavard auf andere Weise. Nicolas Picard schlägt uns vor, uns auf eine Wanderung mit Geschichten im Schein der Laternen zu begeben, auf der Suche nach Geschichten aus der Vergangenheit, beim Lauschen des Gesangs eines nächtlichen Raubvogels oder beim Beobachten des Sternenhimmels.

