Spectacle – On aura tout vu ! Une nuit au café-concert 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 22 octobre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Flannan Obé et ses compères nous invitent à redécouvrir le monde foisonnant du café-concert, où se croisent préoccupations humaines, revendications politiques et désir d’amour charnel. Ils ressuscitent ainsi, le temps d’une soirée, l’esprit des célébrités d’alors dans des œuvres de Bruant, Guilbert, Scotto, Mac-Nab, Borel-Clerc, Satie… Un spectacle tout public où mots et musiques s’entrechoquent gaiement ! Le spectacle sera précédé d’un goûter à 16h..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Flannan Obé and his compères invite us to rediscover the teeming world of café-concert, where human concerns, political demands and the desire for carnal love intersect. For a single evening, they bring back to life the spirit of the celebrities of the time in works by Bruant, Guilbert, Scotto, Mac-Nab, Borel-Clerc, Satie… A show for all ages, where words and music merrily collide! The show will be preceded by a snack at 4pm.

Flannan Obé y sus colegas nos invitan a redescubrir el universo del café-concierto, donde se cruzan las preocupaciones humanas, las reivindicaciones políticas y el deseo de amor carnal. A lo largo de una velada, reviven el espíritu de las celebridades de la época en obras de Bruant, Guilbert, Scotto, Mac-Nab, Borel-Clerc, Satie… Un espectáculo para todas las edades en el que la palabra y la música se dan la mano El espectáculo irá precedido de un aperitivo a las 16.00 horas.

Flannan Obé und seine Mitstreiter laden uns ein, die vielfältige Welt des Café-Concert wiederzuentdecken, in der sich menschliche Sorgen, politische Forderungen und die Sehnsucht nach fleischlicher Liebe kreuzen. Einen Abend lang lassen sie den Geist der damaligen Berühmtheiten in Werken von Bruant, Guilbert, Scotto, Mac-Nab, Borel-Clerc, Satie… wieder auferstehen. Ein Spektakel für alle Zuschauer, bei dem Worte und Musik fröhlich aufeinanderprallen! Vor der Aufführung gibt es um 16 Uhr einen kleinen Imbiss.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays du Haut Limousin