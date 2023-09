Spectacle – Contes d’automne 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 22 octobre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Comédienne et conteuse occitane originaire du Périgord Noir, Monique Burg nous emporte instantanément dans un autre monde, où le merveilleux et l’humour s’appuient toujours sur une analyse très fine des gens et des situations. Au coin du feu, venez partager la poétique de l’automne limousin et découvrir des contes et légendes occitanes. La représentation sera suivie d’un goûter..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 16:00:00. .

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



An Occitan actress and storyteller from Périgord Noir, Monique Burg instantly transports us to another world, where wonder and humor are always underpinned by a keen analysis of people and situations. Come and share the poetics of Limousin autumn by the fireside, and discover Occitan tales and legends. The performance will be followed by a snack.

Actriz y cuentacuentos occitana del Périgord Noir, Monique Burg nos transporta instantáneamente a otro mundo, donde el asombro y el humor siempre están respaldados por un agudo análisis de las personas y las situaciones. Venga a compartir la poética del otoño lemosín junto al fuego y descubra cuentos y leyendas occitanos. Tras la representación, habrá un aperitivo.

Die aus dem Périgord Noir stammende okzitanische Schauspielerin und Erzählerin Monique Burg entführt uns augenblicklich in eine andere Welt, in der Wunder und Humor stets auf einer sehr genauen Analyse der Menschen und Situationen beruhen. Lassen Sie sich am Kaminfeuer von der Poetik des limousinischen Herbstes anstecken und entdecken Sie okzitanische Märchen und Legenden. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kleinen Imbiss.

