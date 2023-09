Concert « Murmurations » 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 6 octobre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

« Murmurations » est pensé comme un voyage, une résidence itinérante. Le temps d’une soirée poétique, Lorenzo Naccarato fait étape à la Ferme de Villefavard avec son piano droit pour célébrer le monde des oiseaux. Le concert sera précédé d’un dîner à la ferme..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Murmurations » is conceived as a journey, an itinerant residency. For one poetic evening, Lorenzo Naccarato and his upright piano will stop off at the Villefavard farm to celebrate the world of birds. The concert will be preceded by a dinner at the farm.

« Murmuraciones » se concibe como un viaje, una residencia itinerante. Durante una poética velada, Lorenzo Naccarato se detendrá en la granja Villefavard con su piano vertical para celebrar el mundo de los pájaros. El concierto irá precedido de una cena en la granja.

« Murmurations » ist als eine Reise gedacht, als eine wandernde Residenz. Für einen poetischen Abend macht Lorenzo Naccarato mit seinem aufrechten Klavier auf der Ferme de Villefavard Station, um die Welt der Vögel zu feiern. Vor dem Konzert findet ein Abendessen auf dem Bauernhof statt.

