Lecture et rencontre – L’homme qui plantait des arbres 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 6 octobre 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Camille Voyenne, comédien du Collectif Champ Libre, organise cet automne une tournée à pied. Une randonnée littéraire qui le mènera jusque dans les Monts d’Ambazac où chaque soirée sera pour lui l’occasion de lire « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Il fait étape à la Ferme de Villefavard pour nous faire découvrir ce manifeste écologique où l’imaginaire provençal rencontre la condition humaine. Cette représentation sera suivie d’un repas à la Ferme à 20h..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:00:00. .

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Camille Voyenne, actor with Collectif Champ Libre, is organizing a walking tour this autumn. A literary trek that will take him as far as the Monts d’Ambazac, where each evening will be an opportunity for him to read Jean Giono’s « The Man Who Planted Trees ». He stops off at the Ferme de Villefavard to introduce us to this ecological manifesto where the Provençal imagination meets the human condition. This performance will be followed by a meal at the Farm at 8pm.

Camille Voyenne, actor del Colectivo Champ Libre, organiza este otoño un recorrido a pie. Un recorrido literario que le llevará hasta los Montes de Ambazac, donde cada noche leerá « El hombre que plantaba árboles » de Jean Giono. Se detendrá en la Ferme de Villefavard para presentarnos este manifiesto ecológico en el que el imaginario provenzal se encuentra con la condición humana. Tras la representación, a las 20.00 horas, tendrá lugar una comida en la granja.

Camille Voyenne, Schauspieler des Collectif Champ Libre, organisiert diesen Herbst eine Tour zu Fuß. Eine literarische Wanderung, die ihn bis in die Monts d’Ambazac führt, wo jeder Abend für ihn die Gelegenheit bietet, Jean Gionos « L’homme qui plantait des arbres » zu lesen. Er macht auf der Ferme de Villefavard Halt, um uns dieses ökologische Manifest vorzustellen, in dem die provenzalische Phantasie auf die condition humaine trifft. Im Anschluss an die Vorstellung findet um 20 Uhr ein Essen auf der Ferme statt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pays du Haut Limousin