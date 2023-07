Les rendez-vous nature et patrimoine – Villefavard à la lueur des lanternes, balade nocturne sous les étoiles 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard, 10 août 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

A la nuit tombée, le petit village de Villefavard se révèle autrement. Eclairé par nos lanternes, on déambule à travers les ruelles et les chemins en quête d’histoires du passé, à l’écoute du chant d’un rapace nocturne ou en observant le ciel étoilé. Une tisane autour d’un brasero conclura ce beau soir d’été. Sur réservation, jauge limitée..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 23:00:00. EUR.

2 Impasse de la Curé et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



When night falls, the small village of Villefavard reveals itself in a whole new way. Illuminated by our lanterns, we stroll through the lanes and paths in search of stories from the past, listening for the song of a nocturnal bird of prey or observing the starry sky. A herbal tea around a brazier will conclude this beautiful summer evening. Limited numbers available.

Cuando cae la noche, el pueblecito de Villefavard se revela bajo una luz totalmente nueva. Iluminados por nuestras linternas, pasearemos por las callejuelas y caminos en busca de historias del pasado, escuchando el canto de alguna rapaz nocturna u observando el cielo estrellado. Una tisana alrededor de un brasero pondrá el broche final a esta hermosa velada estival. Sólo con reserva, aforo limitado.

Bei Einbruch der Dunkelheit zeigt sich das kleine Dorf Villefavard von einer ganz anderen Seite. Von unseren Laternen beleuchtet, schlendern wir durch die Gassen und Wege auf der Suche nach Geschichten aus der Vergangenheit, lauschen dem Gesang eines nächtlichen Raubvogels oder beobachten den Sternenhimmel. Ein Kräutertee am Feuerkorb beschließt diesen schönen Sommerabend. Reservierung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl.

