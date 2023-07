Festival du Haut Limousin – Soirs d’été 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 4 août 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Riche, ronde, profonde, rayonnante, on n’en finit plus de chercher les adjectifs pour admirer la voix de la mezzo-soprano Lucile Richardot. Habituée des grandes scènes

internationales, Lucile a pris l’habitude de poser régulièrement ses valises à

Villefavard. Elle vient cette fois avec le magnifique pianiste Adam Laloum pour nous

proposer un délicieux programme de musique française..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

2 Impasse de la Cure et de l’Église Auditorium de la Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rich, round, deep, radiant – we’re running out of adjectives to describe the voice of mezzo-soprano Lucile Richardot. A regular on the great international stages

international stages, Lucile is a regular visitor to

Villefavard. On this occasion, she is joined by the magnificent pianist Adam Laloum

a delightful program of French music.

Rica, redonda, profunda, radiante: es difícil encontrar suficientes adjetivos para describir la voz de la mezzosoprano Lucile Richardot. Habitual de los grandes escenarios internacionales

internacionales, Lucile tiene la costumbre de recalar regularmente en

Villefavard. Esta vez viene acompañada del magnífico pianista Adam Laloum para ofrecernos un delicioso programa de música francesa

un delicioso programa de música francesa.

Reich, rund, tief, strahlend – die Suche nach Adjektiven, um die Stimme der Mezzosopranistin Lucile Richardot zu bewundern, nimmt kein Ende. An die großen Bühnen gewöhnt

internationalen Bühnen hat Lucile es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Koffer regelmäßig in

Villefavard. Dieses Mal kommt sie mit dem wunderbaren Pianisten Adam Laloum zu uns, um uns

ein köstliches Programm mit französischer Musik zu präsentieren.

