Festival du Haut Limousin – L’after final 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 4 août 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Pour conclure joyeusement le festival, on ouvre grand les portes de la grange et on se retrouve dans la cour, sous les lampions pour un final musical au son d’airs d’opéra et de chansons d’été !.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

2 Impasse de la Cure et de l’Église Cour de la Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



To bring the festival to a joyous close, we open the barn doors wide and gather in the courtyard under the lanterns for a musical finale to opera arias and summer songs!

Para cerrar con broche de oro el festival, abra de par en par las puertas del granero y reúnase en el patio bajo los farolillos para disfrutar de un final musical con arias de ópera y canciones de verano

Um das Festival fröhlich zu beenden, öffnen wir die Tore der Scheune weit und treffen uns im Hof unter Lampions für ein musikalisches Finale mit Opernmelodien und Sommerliedern!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pays du Haut Limousin