Festival du Haut Limousin – Winterreise d’après le Winterreise de Schubert 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 30 juillet 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

« Étranger je suis venu, étranger je repars. » Le Winterreise de Miroirs Étendus s’émancipe de la forme habituelle du récital en y ouvrant une brèche par la présence au plateau non pas d’un, mais de deux chanteurs, qui prennent ces premiers vers de Müller au pied de la lettre : contournant l’idéal d’une « signature », sans chercher à apposer leur marque dans la série des lectures et des enregistrements mythiques. Dépersonnalisant ce voyage, le pianiste Romain Louveau, directeur artistique de la compagnie, le baryton Jean-Christophe Lanièce et la mezzo-soprano Victoire Bunel, ainsi rendus étrangers à eux-mêmes comme interprètes de répertoire, sortent de la relation de servitude à l’œuvre, à la partition, et s’aventurent dans l’œuvre pour y interpréter à plusieurs voix le questionnement intérieur du Wanderer du chef-d’œuvre de Schubert..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

2 Impasse de la Cure et de l’Église Auditorium de la Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Stranger I came, stranger I go » Miroirs Étendus?s Winterreise emancipates itself from the usual form of recital by opening up a breach in it through the presence on stage of not one, but two singers, who take Müller?s opening lines literally: bypassing the ideal of a « signature », without seeking to put their stamp on the series of mythical readings and recordings. Depersonalizing this journey, pianist Romain Louveau, the company?s artistic director, baritone Jean-Christophe Lanièce and mezzo-soprano Victoire Bunel, thus made strangers to themselves as repertory performers, step out of the relationship of servitude to the work, to the score, and venture into the work to interpret in several voices the inner questioning of the Wanderer in Schubert?s masterpiece.

« Extraño vine, extraño voy » El Winterreise de Miroirs Étendus rompe con la forma habitual del recital abriendo una brecha en él con la presencia en escena no de uno, sino de dos cantantes, que toman al pie de la letra las primeras líneas de Müller: eludiendo el ideal de una « firma », sin pretender dejar su huella en la serie de lecturas y grabaciones míticas. Despersonalizando este viaje, el pianista Romain Louveau, director artístico de la compañía, el barítono Jean-Christophe Lanièce y la mezzosoprano Victoire Bunel, convertidos así en extraños a sí mismos como intérpretes del repertorio, salen de la relación de servidumbre a la obra, a la partitura, y se aventuran en la obra para interpretar a varias voces el cuestionamiento interior del Errante en la obra maestra de Schubert.

« Ich bin fremd gekommen, fremd gehe ich wieder. » Die Winterreise von Miroirs Étendus emanzipiert sich von der üblichen Form des Liederabends, indem sie eine Bresche in diese schlägt, indem nicht nur ein, sondern zwei Sänger auf der Bühne stehen, die diese ersten Verse Müllers wörtlich nehmen: Sie umgehen das Ideal einer « Signatur », ohne zu versuchen, ihre Marke in der Reihe der mythischen Lesungen und Aufnahmen zu setzen. Der Pianist Romain Louveau, künstlerischer Leiter des Ensembles, der Bariton Jean-Christophe Lanièce und die Mezzosopranistin Victoire Bunel entpersonalisieren diese Reise, indem sie sich selbst als Repertoireinterpreten entfremden und aus der Knechtschaft gegenüber dem Werk und der Partitur ausbrechen.

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin