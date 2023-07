Festival du Haut Limousin – Soirée Talents Adami Classique 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 28 juillet 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Les Talents Adami Classique distinguent chaque année depuis plus de vingt-cinq ans huit artistes classiques (quatre lyriques et quatre instrumentistes). Label reconnu et valorisant pour ces artistes interprètes à l’aube de leur carrière, cette opération est une opportunité de leur faire vivre des moments uniques et développer un réseau de contacts professionnels. Pour la seconde fois, les Talents Adami Classiques s’installent à la Ferme de Villefavard pour une semaine de résidence à l’issue de laquelle ils donneront un concert exceptionnel, une occasion pour le public et les professionnels de découvrir tout leur talent..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

2 Impasse de la Cure et de l’Église Auditorium de la Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For over twenty-five years, the Talents Adami Classique competition has been rewarding eight classical artists (four opera singers and four instrumentalists). A recognized and rewarding label for these performers at the dawn of their careers, this operation is an opportunity for them to experience unique moments and develop a network of professional contacts. For the second time, the Talents Adami Classiques will take up residence at the Ferme de Villefavard for a week, at the end of which they will give an exceptional concert, an opportunity for the public and professionals alike to discover all their talent.

Desde hace más de veinticinco años, el concurso Adami Classique Talents recompensa cada año a ocho artistas clásicos (cuatro cantantes de ópera y cuatro instrumentistas). Etiqueta reconocida y gratificante para estos intérpretes en los albores de sus carreras, esta operación les brinda la oportunidad de vivir momentos únicos y desarrollar una red de contactos profesionales. Por segunda vez, los Talents Adami Classiques se instalarán en la Ferme de Villefavard durante una semana, al término de la cual ofrecerán un concierto excepcional, una oportunidad para que el público y los profesionales descubran todo su talento.

Die Talents Adami Classique zeichnen seit über 25 Jahren jedes Jahr acht klassische Künstler aus (vier Opern- und vier Instrumentalsolisten). Das anerkannte und aufwertende Label für diese Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen, bietet ihnen die Möglichkeit, einzigartige Momente zu erleben und ein Netzwerk professioneller Kontakte aufzubauen. Zum zweiten Mal kommen die Talents Adami Classiques für eine Woche in die Ferme de Villefavard, wo sie ein außergewöhnliches Konzert geben werden, das dem Publikum und den Fachleuten die Gelegenheit bietet, ihr Talent zu entdecken.

