Les rendez-vous nature et patrimoine – Visite immersive au coeur de la fabrication artistique 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 27 juillet 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Riche d’une histoire singulière intimement liée à la culture et à la musique, la Ferme de Villefavard accompagne chaque année la création de nouveaux projets artistiques. Lieu de recherche, d’expérimentation et de transmission, la Ferme vit au rythme des artistes en accueillis en résidence. Cette visite vous propose de plonger au cœur de la fabrication artistique de ce lieu culturel pas comme les autres : visite de l’auditorium, des loges et des espaces dédiés à la création. Une immersion dans le quotidien de l’équipe de la Ferme et des artistes qui se terminera par une rencontre avec les jeunes talents de l’ADAMI accueillis en résidence à la Ferme dans le cadre de la sélection 2023 des révélations classiques. Sur réservation, jauge limitée..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Ferme de Villefavard has a singular history intimately linked to culture and music, and every year it supports the creation of new artistic projects. A place of research, experimentation and transmission, the Farm lives to the rhythm of the artists in residence. This tour will take you right to the heart of the artistic process at this cultural venue like no other, with a visit to the auditorium, dressing rooms and creative spaces. An immersion into the daily life of the Ferme team and artists, ending with a meeting with young ADAMI talents in residence at the Ferme as part of the 2023 classical revelations selection. By reservation only, capacity limited.

La Ferme de Villefavard tiene una historia única, íntimamente ligada a la cultura y la música, y cada año apoya la creación de nuevos proyectos artísticos. Lugar de investigación, experimentación y transmisión, la Granja vive al ritmo de los artistas residentes. Este recorrido le llevará al corazón del proceso artístico en este lugar cultural sin igual, con una visita al auditorio, los camerinos y las zonas dedicadas al trabajo creativo. Una inmersión en la vida cotidiana del equipo de La Ferme y de los artistas, para terminar con un encuentro con los jóvenes talentos ADAMI en residencia en La Ferme en el marco de la selección revelaciones clásicas 2023. Sólo con reserva, aforo limitado.

Die Ferme de Villefavard hat eine einzigartige Geschichte, die eng mit Kultur und Musik verbunden ist, und begleitet jedes Jahr die Entstehung neuer künstlerischer Projekte. Als Ort der Forschung, des Experimentierens und der Übertragung lebt die Ferme im Rhythmus der Künstler, die in Residenzen aufgenommen werden. Dieser Besuch bietet Ihnen einen Einblick in die künstlerische Arbeit dieses außergewöhnlichen Kulturortes: Besichtigung des Auditoriums, der Garderoben und der Räume, die der Kreation gewidmet sind. Ein Eintauchen in den Alltag des Teams der Ferme und der Künstler, das mit einem Treffen mit den jungen Talenten des ADAMI endet, die im Rahmen der Auswahl 2023 der « révélations classiques » in der Ferme wohnen. Reservierung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Pays du Haut Limousin