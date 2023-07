Les rendez-vous nature et patrimoine – L’éloge des vagabondes, balade botanique à la découverte de la flore de Villefavard 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard, 20 juillet 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Et si on faisait l’éloge des mauvaises herbes ? Les nombreuses plantes qui bordent nos chemins ruraux sont souvent plus utiles qu’on ne le pense. Et ce n’est certainement pas Laurent Pasteur qui vous dira le contraire. Depuis son jardin botanique de plantes médicinales bordant la Gartempe, il mène un travail d’apothicaire pour recenser et faire connaitre les plantes médicinales endémiques trop souvent méconnues de la Marche limousine. Il nous guidera à travers champ pour nous faire découvrir la flore de notre territoire et ses propriétés insoupçonnées. Une visite qui interroge notre rapport à la nature, et donc à l’autre. Balade suivie d’un goûter à la Ferme, de dégustation d’infusions médicinales et d’une conférence botanique à la Guinguette de Villefavard. Sur réservation, jauge limitée..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

2 Impasse de la Curé et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



How about a little praise for weeds? The many plants that line our country lanes are often more useful than we think. And Laurent Pasteur is sure to agree. From his botanical garden of medicinal plants on the banks of the Gartempe River, he works like an apothecary to identify and promote the endemic medicinal plants that are too often overlooked in the Marche Limousine region. He will guide us through the fields to help us discover the flora of our region and its unsuspected properties. A visit that questions our relationship with nature, and therefore with each other. Walk followed by a snack at the Farm, medicinal infusions and a botanical talk at the Guinguette de Villefavard. Limited number of participants.

¿Qué tal un pequeño elogio a las malas hierbas? Las numerosas plantas que pueblan nuestros caminos suelen ser más útiles de lo que creemos. Y Laurent Pasteur no le dirá lo contrario. Desde su jardín botánico de plantas medicinales a orillas del Gartempe, trabaja como un boticario para enumerar y promover plantas medicinales endémicas que con demasiada frecuencia son desconocidas en las Marcas Limusinas. Nos guiará por los campos para hacernos descubrir la flora de nuestra región y sus propiedades insospechadas. Una visita que cuestiona nuestra relación con la naturaleza y, por tanto, entre nosotros. La visita irá seguida de un tentempié en la granja, una degustación de tisanas medicinales y una charla botánica en la Guinguette de Villefavard. Plazas limitadas.

Wie wäre es mit einer Lobpreisung des Unkrauts? Die vielen Pflanzen, die unsere Feldwege säumen, sind oft nützlicher, als man denkt. Und Laurent Pasteur wird Ihnen sicher nicht widersprechen. Von seinem botanischen Heilpflanzengarten am Fluss Gartempe aus leistet er Apothekerarbeit, um die endemischen Heilpflanzen, die in der Marche Limousine häufig verkannt werden, zu erfassen und bekannt zu machen. Er wird uns durch die Felder führen, um uns die Flora unserer Region und ihre ungeahnten Eigenschaften zu zeigen. Ein Besuch, der unsere Beziehung zur Natur und damit zum Anderen hinterfragt. Im Anschluss an den Spaziergang gibt es einen Imbiss auf dem Bauernhof, eine Verkostung von Heilkräutertees und einen botanischen Vortrag in der Guinguette von Villefavard. Reservierung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl.

