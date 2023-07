Les rendez-vous nature et patrimoine – Balade dessinée – Dessine-moi un arbre 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard, 13 juillet 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Balade proposée avec avec Agnès Duroyaume, artiste plasticienne. Agnès voyage entre gravure, dessin, peinture, écriture et son. Pédagogue, elle aime transmettre sa passion des arts en animant des ateliers artistiques. Pour la Ferme de Villefavard, elle propose une balade dessinée en pleine nature pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Sur réservation, jauge limitée. Matériel de dessin fournis..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

2 Impasse de la Curé et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walk with Agnès Duroyaume, visual artist. Agnès travels between engraving, drawing, painting, writing and sound. As a teacher, she loves to pass on her passion for the arts by leading art workshops. For the Ferme de Villefavard, she offers a drawing walk in the heart of nature, to the delight of young and old alike. Limited number of participants. Drawing materials provided.

Paseo con Agnès Duroyaume, artista visual. Agnès se mueve entre el grabado, el dibujo, la pintura, la escritura y el sonido. Como profesora, le gusta transmitir su pasión por las artes dirigiendo talleres artísticos. Para la Ferme de Villefavard, propone un paseo de dibujo en plena naturaleza, para deleite de grandes y pequeños. Plazas limitadas. Material de dibujo incluido.

Ein Spaziergang, der mit der bildenden Künstlerin Agnès Duroyaume vorgeschlagen wird. Agnès reist zwischen Gravur, Zeichnung, Malerei, Schrift und Ton. Als Pädagogin gibt sie ihre Leidenschaft für die Kunst gerne weiter, indem sie künstlerische Workshops leitet. Für den Bauernhof von Villefavard bietet sie einen gezeichneten Spaziergang inmitten der Natur an, der Groß und Klein begeistern wird. Nur mit Reservierung, begrenzte Teilnehmerzahl. Zeichenmaterial wird bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT Pays du Haut Limousin