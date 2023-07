Les rendez-vous nature et patrimoine – Les oiseaux et le moulin, balade patrimoniale et ornithologique sur les rives de la Semme 2 Impasse de la Curé et de l’Église Villefavard, 6 juillet 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Sur les rives de la Semme et au creux des chênes centenaires, une myriade d’oiseaux se cachent parmi les arbres. En compagnie de la Ligue de Protection des Oiseaux de Haute-Vienne (LPO), venez découvrir le temps d’une randonnée familiale une faune sauvage et préservée. Une balade visuelle et sonore à la découverte des oiseaux du Haut-Limousin qui se terminera par une collation et une rencontre avec Guislaine et Jacky qui restaurent et valorisent leur moulin de Villefavard. Sur réservation, jauge limitée. Prévoir des chaussures de randonnée.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

2 Impasse de la Curé et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the banks of the Semme and in the hollows of century-old oak trees, a myriad of birds hide among the trees. Join the Ligue de Protection des Oiseaux de Haute-Vienne (LPO) for a family hike to discover the wild and unspoilt fauna of the region. A visual and audio walk to discover the birds of the Haut-Limousin, ending with a snack and a meeting with Guislaine and Jacky, who are restoring and enhancing their mill at Villefavard. Limited number of participants. Please bring hiking shoes

A orillas del Semme y en los huecos de robles centenarios, una miríada de aves se esconde entre los árboles. Únase a la Ligue de Protection des Oiseaux de Haute-Vienne (LPO) en una excursión familiar para descubrir la fauna salvaje y virgen. Un paseo visual y sonoro para descubrir las aves del Haut-Limousin, que termina con un tentempié y un encuentro con Guislaine y Jacky, que están restaurando y mejorando su molino de Villefavard. Reserva previa. Se ruega traer botas de montaña

An den Ufern der Semme und zwischen den jahrhundertealten Eichen verstecken sich unzählige Vögel zwischen den Bäumen. In Begleitung der Vogelschutzliga der Haute-Vienne (LPO) können Sie auf einer Familienwanderung eine wilde und geschützte Fauna entdecken. Ein visueller und akustischer Spaziergang zur Entdeckung der Vögel des Haut-Limousin, der mit einem Imbiss und einem Treffen mit Guislaine und Jacky endet, die ihre Mühle in Villefavard restaurieren und aufwerten. Mit Reservierung, begrenzte Teilnehmerzahl. Wanderschuhe mitbringen

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays du Haut Limousin