Exposition « La 89 est-ouest » – photographies de Christophe Goussard 2 Impasse de la Cure et de l’Église Villefavard, 29 avril 2023, Villefavard.

Villefavard,Haute-Vienne

Le photographe Christophe Goussard nous emmène dans un voyage sur la RN 89 pour traverser le Massif central d’est en ouest, de Feurs à Brive. Il pose un regard intime sur ce territoire et part à la rencontre de ses habitants, qui vivent et travaillent au bord de la mythique route, au travers d’une série de photographies argentiques prises sur le vif. Ce travail est né dans le cadre des Résidences artistiques du Massif central, imaginées pour la candidature de Clermont-Ferrand et du Massif central au titre de Capitale européenne de la culture 2028..

2023-04-29 fin : 2023-06-30 17:00:00. EUR.

2 Impasse de la Cure et de l’Église Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Photographer Christophe Goussard takes us on a journey along the RN 89, crossing the Massif Central from east to west, from Feurs to Brive. He takes an intimate look at this territory and meets the people who live and work along the mythical road, through a series of silver photographs taken on the spot. This work was created as part of the Massif Central Artistic Residencies, which were conceived for the Clermont-Ferrand and Massif Central bid to become European Capital of Culture 2028.

El fotógrafo Christophe Goussard nos lleva de viaje por la RN 89, que atraviesa el Macizo Central de este a oeste, de Feurs a Brive. A través de una serie de fotografías de plata tomadas sobre el terreno, el fotógrafo da una mirada íntima a esta región y conoce a las personas que viven y trabajan a lo largo de la legendaria carretera. Esta obra se inscribe en el marco de las Residencias Artísticas del Macizo Central, concebidas en el marco de la candidatura de Clermont-Ferrand y del Macizo Central a Capital Europea de la Cultura 2028.

Der Fotograf Christophe Goussard nimmt uns mit auf eine Reise entlang der RN 89, um das Zentralmassiv von Ost nach West, von Feurs nach Brive, zu durchqueren. Er wirft einen intimen Blick auf dieses Gebiet und begegnet seinen Bewohnern, die am Rande der mythischen Straße leben und arbeiten, mit einer Reihe von Silberfotografien, die er aus dem Leben gegriffen hat. Diese Arbeit entstand im Rahmen der Kunstresidenzen im Zentralmassiv, die für die Bewerbung von Clermont-Ferrand und des Zentralmassivs um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2028 konzipiert wurden.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Pays du Haut Limousin