Stage à poney de l’Ecurie du Val de Sioule 2 Impasse de la Courcelle Verneuil-en-Bourbonnais, 5 juillet 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

L’Ecurie du Val de Sioule propose des stages à poney pour les enfants (3 à 6 ans et plus de 6 ans) pour s’initier à cet animal de façon ludique en apprenant à prendre soin de lui et à le monter..

2023-07-05 17:30:00 fin : 2023-07-05 19:30:00. EUR.

2 Impasse de la Courcelle

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Ecurie du Val de Sioule offers pony-riding courses for children (aged 3 to 6 and over 6) to introduce them to this animal in a fun way, while learning how to care for and ride it.

La Ecurie du Val de Sioule ofrece cursos de equitación en poni para niños (de 3 a 6 años y mayores de 6) con el fin de iniciarles en este animal de forma lúdica, al tiempo que aprenden a cuidarlo y a montarlo.

Die Ecurie du Val de Sioule bietet Ponyreitkurse für Kinder (3 bis 6 Jahre und älter als 6 Jahre) an. Sie werden spielerisch an dieses Tier herangeführt und lernen, wie man sich um es kümmert und wie man es reitet.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme Val de Sioule