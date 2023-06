Camp Ado Equitation de l’Ecurie du Val de Sioule 2 Impasse de la Courcelle Verneuil-en-Bourbonnais, 4 juillet 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

L’Ecurie du Val de Sioule propose un mini séjour de perfectionnement pour les adolescents (dressage, obstacles, PTV, travail à pied…) sur 4 jours (3 nuits en dortoir collectif,repas inclus).

Ouvert à 7 cavaliers uniquement..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-07 . EUR.

2 Impasse de la Courcelle

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Ecurie du Val de Sioule offers a 4-day mini vacation for teenagers (dressage, obstacles, PTV, work on foot…) (3 nights in a shared dormitory, meals included).

Open to 7 riders only.

La Ecurie du Val de Sioule propone un minicurso de perfeccionamiento para adolescentes (doma, obstáculos, PTV, trabajo a pie, etc.) de 4 días (3 noches en dormitorio compartido, comidas incluidas).

Abierto únicamente a 7 jinetes.

Die Ecurie du Val de Sioule bietet einen Mini-Aufenthalt für Jugendliche an (Dressur, Hindernisse, PTV, Fußarbeit…) über 4 Tage (3 Nächte im Massenlager,Mahlzeiten inbegriffen).

Nur für 7 Reiter.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule