Fête du Club Écurie du Val de Sioule 2 Impasse de la Courcelle Verneuil-en-Bourbonnais, 2 juillet 2023, Verneuil-en-Bourbonnais.

Verneuil-en-Bourbonnais,Allier

L’Écurie du Val de Sioule vous attend nombreux pour la fête de son club.

Au programme des jeux et des animations, tous les cavaliers du club sont les bienvenus !

Inscriptions obligatoires auprès des moniteurs, places limitées..

2023-07-02 14:00:00 fin : 2023-07-02 . .

2 Impasse de la Courcelle

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Écurie du Val de Sioule is looking forward to seeing you at its club party.

The program includes games and entertainment, and all club riders are welcome!

Please register with your instructor, places are limited.

La Écurie du Val de Sioule os espera a todos en su fiesta del club.

El programa incluye juegos y entretenimiento, y todos los jinetes del club son bienvenidos

Inscríbete con los monitores, las plazas son limitadas.

Die Écurie du Val de Sioule erwartet Sie zahlreich zu ihrem Vereinsfest.

Auf dem Programm stehen Spiele und Animationen, alle Reiter des Vereins sind herzlich willkommen!

Anmeldungen sind bei den Reitlehrern erforderlich, die Plätze sind begrenzt.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de tourisme Val de Sioule