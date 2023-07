Visite du château Gaillard 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard, 16 septembre 2023, Le Girouard.

Visite du château Gaillard 16 et 17 septembre 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD

Visite libre du château Gaillard (salle du bas uniquement accueillant depuis 2022 la bibliothèque). Cet ancien presbytère, voulu à la fin du XIXème siècle par l’abbé Rouillon, s’inspire des châteaux et fortifications élevés en Terre sainte à l’époque des Croisades. Propriété communale, il est utilisé comme lieu festif et culturel. Depuis 2022, la bibliothèque est installée au rez-de-chaussée.

Jeu de piste pour enfants : chasse au trésor pour les 3-5 ans et enquête pour les 6-10 ans. Départ du château Gaillard – durée du parcours : environ 1h (dernier départ 1 heure avant fermeture)

2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire 02 51 46 61 56 https://www.girouard85.com Le pigeonnier était destiné à loger et à élever des pigeons et de petits animaux de la ferme (poules, cochons…) au service de la paroisse. Parkings à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Mairie du Girouard