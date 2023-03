2 HOMMES ET UN CRETIN PELOUSSE PARADISE, 4 mars 2023, ALES.

2 HOMMES ET UN CRETIN PELOUSSE PARADISE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 19:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 13.75 à 13.75 euros.

Des retrouvailles qui vont virer au cauchemar ! L’amitié entre potes, revisitée avec beaucoup d’humour et d’émotion. Ça va dépoter ! Rémi et Geoffrey sont amis de longue dates et colocataires. Afin de fêter dignement les 35 ans de son ami, Geoffrey a l’idée du siècle : inviter leur ami commun, Serge pour une soirée qui s’annonce riche en émotion et en surprise. Geoffrey avait tout prévu hormis un détail : Serge est encombrant, sans gêne et surtout n’a absolument pas l’intention de partir ! 2 HOMMES ET UN CRETIN

PELOUSSE PARADISE ALES 3 rue Josue Louche Gard

