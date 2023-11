Concert Céladon, dans le cadre des Noëlies 2 Grand’Rue Illfurth, 22 décembre 2023, Illfurth.

Illfurth,Haut-Rhin

Concert de Noël des Noëlies (www.noelies.com), avec l’ensemble Céladon sous la direction de Paulin Bündgen. Programme : Stella Orientalis..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

2 Grand’Rue

Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est



Noëlies Christmas concert (www.noelies.com), with the Céladon ensemble conducted by Paulin Bündgen. Program: Stella Orientalis.

Concierto de Navidad de Noëlies (www.noelies.com), con el conjunto Céladon dirigido por Paulin Bündgen. Programa: Stella Orientalis.

Weihnachtskonzert der Noëlies (www.noelies.com), mit dem Ensemble Céladon unter der Leitung von Paulin Bündgen. Programm: Stella Orientalis.

