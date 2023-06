Exposition « Jeanne Montel » 2 grande rue Saillans, 14 juin 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Venez découvrir les gravures, dessins, collages de Jeanne Montel, plasticienne dans le Diois. Les images créées sont les empreintes de ce qui touche l’artiste mais qui lui échappent. Va et vient entre couleur et noir et blanc, abstraction et figuration..

2023-06-14 à ; fin : 2023-08-17 . .

2 grande rue Bibiothèque

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the engravings, drawings and collages of Jeanne Montel, a visual artist based in the Diois region. The images created are the imprint of things that touch the artist but escape her. Back and forth between color and black & white, abstraction and figuration.

Venga a descubrir los grabados, dibujos y collages de Jeanne Montel, artista visual afincada en la región de Diois. Las imágenes que crea son impresiones de cosas que conmueven a la artista pero que se le escapan. Se mueve entre el color y el blanco y negro, la abstracción y la figuración.

Entdecken Sie die Radierungen, Zeichnungen und Collagen von Jeanne Montel, einer bildenden Künstlerin in der Region Diois. Die geschaffenen Bilder sind Abdrücke von Dingen, die die Künstlerin berühren, ihr aber entgehen. Hin und her zwischen Farbe und Schwarz-Weiß, Abstraktion und Figuration.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans