Le nouvel an des sorcières 2 Grande Rue Lignières, 31 octobre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Les sorcières et apprenties sorcières sont toutes conviées au nouvel an des sorcières pour célébrer Samhain..

Mardi 2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

2 Grande Rue

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Witches and apprentice witches are all invited to the Witches’ New Year to celebrate Samhain.

Todas las brujas y aprendices de bruja están invitadas al Año Nuevo de las Brujas para celebrar Samhain.

Alle Hexen und Hexenlehrlinge sind zum Neujahrsfest der Hexen eingeladen, um Samhain zu feiern.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT LIGNIERES