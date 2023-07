La ferme aux abeilles 2 Grande rue Grandchamp, 12 juillet 2023, Grandchamp.

Grandchamp,Ardennes

La ferme aux Abeilles vous proposent de nombreux produits, élaborés dans l’esprit du bio depuis le début du projet.Transformés sur site à la main, et labellisé bio depuis 2012Retrouvez : – Miel- Propolis, bougie- Produits dérivés de fruits : jus de pommes, cidres, confitures, conserves, vinaigre de fruits, pots de plantes aromatiques. – Vente de fruits : mirabelles, reines claude, quetsches, poires, pommes, châtaignes et noix. Toute l’année sur commande et sur rendez-vous,.Sur place le mercredi de 9h à 19h et le dimanche de 14h à 19h..

fin : . .

2 Grande rue

Grandchamp 08270 Ardennes Grand Est



La ferme aux Abeilles offers many products, developed in the spirit of organic since the beginning of the project.transformed on site by hand, and labeled organic since 2012Find : – Honey- Propolis, candle- Products derived from fruit: apple juice, cider, jams, preserves, fruit vinegar, jars of aromatic plants. – Sale of fruits: mirabelle plums, queens, pears, apples, chestnuts and walnuts. All year round on order and by appointment, on site on Wednesday from 9am to 7pm and Sunday from 2pm to 7pm.

La ferme aux Abeilles le ofrece una amplia gama de productos, elaborados con el espíritu de la agricultura ecológica desde el inicio del proyecto.Transformados in situ a mano, y certificados como ecológicos desde 2012: – Miel- Propóleo, vela- Subproductos de la fruta: zumo de manzana, sidra, mermeladas, conservas, vinagre de frutas, macetas de plantas aromáticas. – Venta de fruta: ciruelas mirabel, greengages, ciruelas, peras, manzanas, castañas y nueces. Todo el año por encargo y con cita previa, in situ los miércoles de 9 a 19 horas y los domingos de 14 a 19 horas.

La ferme aux Abeilles bietet Ihnen zahlreiche Produkte an, die seit Beginn des Projekts im Sinne des Bio-Gedankens hergestellt werden.Vor Ort von Hand verarbeitet und seit 2012 mit dem Bio-Label ausgezeichnet.Finden Sie : – Honig- Propolis, Kerzen- Obstprodukte: Apfelsaft, Apfelwein, Marmelade, Konserven, Obstessig, Töpfe mit aromatischen Pflanzen. – Verkauf von Obst: Mirabellen, Reine Claude, Zwetschgen, Birnen, Äpfel, Kastanien und Walnüsse. Das ganze Jahr über auf Bestellung und nach Vereinbarung,.Vor Ort mittwochs von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme