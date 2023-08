JEP 2023 : Exposition Sténopés 2 Grande Rue Ainay-le-Château, 16 septembre 2023, Ainay-le-Château.

Ainay-le-Château,Allier

Cette exposition regroupe les sténopés réalisés durant les stages proposées

par l’association dans les rues d’Ainay-le-Château..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

2 Grande Rue

Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This exhibition brings together the pinhole cameras produced during the workshops

in the streets of Ainay-le-Château.

Esta exposición reúne las cámaras estenopeicas realizadas durante los cursos impartidos

en las calles de Ainay-le-Château.

Diese Ausstellung umfasst die Lochkameras, die während der Kurse, die von der Organisation

in den Straßen von Ainay-le-Château stattfanden.

Mise à jour le 2023-08-16 par OTI Vallée du Coeur de France