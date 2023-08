Exposition Sténopés 2 Grande Rue Ainay-le-Château Catégories d’Évènement: Ainay-le-Château

Allier Exposition Sténopés 2 Grande Rue Ainay-le-Château, 16 septembre 2023, Ainay-le-Château. Exposition Sténopés 16 et 17 septembre 2 Grande Rue Cette exposition regroupe les sténopés réalisés durant les stages proposées

par l’association « Aline et les Argenteurs » dans les rues d’Ainay-le-Château. 2 Grande Rue 2 Grande Rue, 03360 Ainay le Château Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Aline et les Argenteurs Détails Catégories d’Évènement: Ainay-le-Château, Allier Autres Lieu 2 Grande Rue Adresse 2 Grande Rue, 03360 Ainay le Château Ville Ainay-le-Château Departement Allier Lieu Ville 2 Grande Rue Ainay-le-Château latitude longitude 46.71152;2.692969

2 Grande Rue Ainay-le-Château Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ainay-le-chateau/