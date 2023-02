Bal Trad – Tunnel et le Duo Jagueneau-Roblin 2, Grand Rue, Boivre-la-Vallée (86)

Prix libre et conscient

avec Duo Jagueneau-Roblin et Tunnel 2, Grand Rue, Boivre-la-Vallée (86) 2, Grand Rue, 86470 Boivre-la-Vallée, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41296”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Initiation à 19h30 Bal Trad à 20h30 avec Tunnel et le Duo Jagueneau-Roblin Scène ouverte (inscription au cours de la soirée) Pour les habitués du bal, la soirée, si elle est agréable et bien animée, a pour coutûme de s’achever sur un boeuf avec les joyeux volontaires qui prendraient leurs instruments pour prolonger le moment de partage. L’idée est d’introduire un temps de scène ouverte pour les formations en cours de construction, pour que les propositions à base de voix, de polyphonies puissent se faire entendre aussi. source : événement Bal Trad – Tunnel et le Duo Jagueneau-Roblin publié sur AgendaTrad

