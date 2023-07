EXPOSITION PEINTURE ET SCULPTURE – EGLISE SAINT-LAURENT 2 Grand Chemin du Val de Gellone Saint-Guilhem-le-Désert, 15 juillet 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert,Hérault

Venez découvrir les œuvres de L’APSP l’association des artistes peintres et sculpteurs amateurs et professionnels de la région, au sein de la chapelle Saint-Laurent à Saint-Guilhem-le-désert..

2023-07-15 fin : 2023-07-21 . .

2 Grand Chemin du Val de Gellone

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



Come and discover the works of L?APSP, the association of amateur and professional painters and sculptors in the region, at the Saint-Laurent chapel in Saint-Guilhem-le-désert.

Venga a descubrir las obras de L’APSP, la asociación de pintores y escultores aficionados y profesionales de la región, en la capilla Saint-Laurent de Saint-Guilhem-le-désert.

Entdecken Sie die Werke von L?APSP, der Vereinigung von Amateur- und professionellen Malern und Bildhauern aus der Region, in der Kapelle Saint-Laurent in Saint-Guilhem-le-désert.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT