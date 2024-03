2 Gars & 1 Indien La Caravelle Marseille 2e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

2 Gars & 1 Indien en concert à La Caravelle.

Réunis autour de l’amour de la musique vibrante, Sébastien Alquier (contrebasse), Paul Alberto (batterie) et Jonathan Azeroual (guitare/chant) offrent un répertoire aux multiples inspirations. De Tom Waits à Luz Casal, en passant par The Doors ou Stevie Wonder, le trio partage les chansons qui le touchent et les revisite avec intensité.



Dans une acoustique intime, le jazz, le blues et la folk s’entremêlent, dans leurs nuances autant que dans leurs emballements ! 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

La Caravelle 34 Quai Du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

