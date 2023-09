Château Lambert – Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac 2 foret La Rivière, 21 octobre 2023, La Rivière.

La Rivière,Gironde

Le Chateau Lambert vous donne rendez-vous pour une visite du chai et la dégustation de l’ensemble de nos vins.

Jean Pierre Dumecq , éleveur dans Les Landes, vous proposera ses foies gras et autres produits de la ferme.

Vous pourrez vous restaurer sur place : entrecôte grillée aux pieds de vignes (200g) et frites fraiches (15€)

Stand de crêpes sucrées.

Et toujours les jeux concours pour petits et grands…

A Bientôt !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

2 foret Château Lambert

La Rivière 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Chateau Lambert invites you to visit the winery and taste our wines.

Jean Pierre Dumecq, a breeder in Les Landes, will be offering his foies gras and other farm produce.

You’ll be able to eat on site: entrecôte grilled on the vines (200g) and fresh French fries (15?)

Sweet crêpes stand.

And there’s always a competition for young and old…

See you soon!

Chateau Lambert le invita a visitar la bodega y degustar nuestros vinos.

Jean Pierre Dumecq, agricultor de Las Landas, venderá su foie gras y otros productos de la granja.

Podrá comer in situ: entrecot a la parrilla de la viña (200 g) y patatas fritas frescas (15?)

Puesto de crepes dulces.

Y siempre habrá concursos para grandes y pequeños…

Hasta pronto

Das Chateau Lambert lädt Sie zu einer Besichtigung des Weinkellers und zur Verkostung all unserer Weine ein.

Jean Pierre Dumecq , Züchter in Les Landes, wird Ihnen seine Foie Gras und andere Produkte vom Bauernhof anbieten.

Sie können sich vor Ort verpflegen: gegrilltes Entrecôte mit Weinreben (200 g) und frische Pommes frites (15?)

Stand mit süßen Crêpes.

Und immer wieder Gewinnspiele für Groß und Klein…

Bis bald!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Fronsadais