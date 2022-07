2 films sinon rien !, 20 juillet 2022 18:00, Rennes.

Mercredi 20 juillet, à 18h au Jeu de Paume, un comédien raconte 2 films à la suite, 2 films cultes et populaires.

A partager sans modération dans les théâtres, au foyer-bar,

en bibliothèque, à domicile, dans une grange ou dans les champs…

Durée 1h15 mn avec entracte

Jean-Baptiste Gillet, comédien, adapte 2 grands films du dimanche soir, souvenirs d’enfance et d’adolescence: La vache et le prisonnier d’Henri Verneuil, réalisé en 1959 et Dupont Lajoie d’Yves

Boisset réalisé en 1975. On plonge dans l’histoire : s’appuyant sur le scénario et le film, le comédien

nous emporte dans son récit personnel. Avec le premier film, le comédien s’identifie au héros et nous embarque dans sa folle évasion avec la vache Marguerite.

Avec Dupont Lajoie, c’est une plongée dans la France raciste. Digressions, humour et chansons cultes. On revit les films, on est ému, touché, on a envie de courir au cinéma !