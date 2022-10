2 feel good movies Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Sane

2 feel good movies Gray, 15 octobre 2022, Gray. 2 feel good movies

3 Quai Mavia Cinémavia Gray Gray Haute-Sane Cinémavia Gray 3 Quai Mavia

2022-10-15 – 2022-10-15

Cinémavia Gray 3 Quai Mavia

Gray

Haute-Sane Et c’est reparti pour une saison de films. Après le feel good movie du CinEplage, le Cinémavia souhaite envoyer encore des ondes positives pour cette reprise avec non pas un, mais deux films positifs qui donnent la pêche en sortant.

Ce sera donc le 15 octobre, avec un apéro dinatoire entre les deux séances. Réservez vos dates, et vos places, le Cinémavia s’occupe du reste. cineclate@gmail.com http://cinemavia.fr/?fbclid=IwAR3RxhiJoSTwBBY5mIbpsSyyoUtD0DxjlTFCZmTqHFHyfIq_0YS3NNwEnIU Cinémavia Gray 3 Quai Mavia Gray

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Sane Autres Lieu Gray Adresse Gray Haute-Sane Cinémavia Gray 3 Quai Mavia Ville Gray lieuville Cinémavia Gray 3 Quai Mavia Gray Departement Haute-Sane

Gray Gray Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gray/

2 feel good movies Gray 2022-10-15 was last modified: by 2 feel good movies Gray Gray 15 octobre 2022 3 Quai Mavia Cinémavia Gray Gray Haute-Sane Gray Haute-Sane

Gray Haute-Sane