Ateliers créatifs de Noël 2 Faubourg de Ranciat Lalizolle, 20 décembre 2023, Lalizolle.

Lalizolle,Allier

Ateliers de Noël pour réaliser trois créations et partager un goûter..

2023-12-20 15:00:00 fin : 2023-12-20 18:00:00. EUR.

2 Faubourg de Ranciat Salle des fêtes

Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas workshops to make three creations and share a snack.

Talleres navideños para realizar tres creaciones y compartir una merienda.

Weihnachtsworkshops, um drei Kreationen herzustellen und einen Snack zu teilen.

