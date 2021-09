2 Expositions ludiques et interactives – Geoffroy de Pennart et Laurent Audouin La Mothe-Saint-Héray, 17 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray.

Du 17 septembre au 17 octobre à la bibliothèque et à l’Orangerie de La Mothe-Saint-Héray 2 expositions ludiques et interactives par Geoffroy De Pennart et Laurent Audouin auteurs illustrateurs jeunesse.

À la bibliothèque Laurent Audouin et Geoffroy De Pennart sont deux auteurs illustrateurs jeunesse.

Dédicaces le jeudi 14 octobre à partir de 16h30, vente d’albums sur place.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi 15h-17h30, mercredi 14h-17h30, jeudi 10h-12h/15h-17h30 et le samedi 10h-12h/14h-16h.

À l’Orangerie : La grande exposition ! Pour chaque album des aventures de Sacré-Coeur, le chasseur de créatures fantastiques, Amélie Sarn (l’auteure) imagine de nouvelles machines. Laurent Audouin les réalise en vrai.

Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 19h sauf les 18 et 19 septembre 10h-12h et 14h-19h.

Renseignements : 05 49 05 16 42.

