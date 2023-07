Philippe Catroux – Caves de Moncé 2 et 4 rue des Caves de Moncé Limeray, 12 juillet 2023, Limeray.

Limeray,Indre-et-Loire

Vigneron depuis 5 générations. L’exploitation est située au flanc d’un coteau boisé, avec un panorama sur la vallée de la Loire. Visite et dégustation..

2 et 4 rue des Caves de Moncé

Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Winegrowers for 5 generations. The estate is set on a wooded hillside with a view over the Loire Valley. Visits and tasting sessions.

Viticultor desde hace 5 generaciones. La finca está situada en una ladera arbolada con una vista panorámica sobre el valle del Loira. Visita y degustación.

Winzer seit fünf Generationen. Der Betrieb liegt am Hang eines bewaldeten Hügels mit Blick auf das Loiretal. Besichtigung und Verkostung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE AMBOISE