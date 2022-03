2 et 3 avril Stage Corde et Tissu avec Ana Weber Rue du Cirque, 2 avril 2022, Saint-Junien.

**Anna Weber** étudie à **l’école de cirque Flic à Turin** et **se diplome en corde lisse** en Juillet 2018 **à l’Accademie Fratellini** ou elle obtient le Diplome national supérieur professionnel d’artiste de cirque. En Septembre 2019 elle sort.**son premier solo « Un cheval, des cheveux »** **produit par la Coopérative 2R2C** **En Mai 2020 elle crée la compagnie Laskaskas avec Anna Buraczynska** et elle demarre le projet « Let it happen » qui commence à jouer l’été 2021. **Objet du stage:** Nous allons decouvrir ces deux disciplines aériennes, à travers **l’étude de leurs techniques de base et en travaillant les principes du corps en suspension dans l’air.** Pour le niveau intermédiaire nous allons **apprendre différentes figures** et voir **comment rester sur l’agrès, prendre confiance avec la hauteur, économiser son énergie, profiter des sensations aériennes et conscientiser les mouvements appris.** **Déroulement du stage :** _Les matins :_ nous allons faire un **échauffement et des exercices pour renforcer et prendre conscience des muscles** nécessaires à la pratique aérienne. Nous allons également **apprendre différents types de montées** et positions de repos sur la corde et le tissus. _Les après-midi :_ nous ferons des **jeux pour réactiver le corps** et continuer à apprendre des chemins techniques sur les agrès en fonction de son propre niveau de départ. Nous allons **essayer de trouver un chez soi dans l’air,** prendre conscience et plaisir du panorama une fois en hauteur. Nous allons également **apprendre à connaître notre corps dans l’effort** pour lui apprendre à économiser l’énergie et **trouver un geste efficace et harmonieux.** **Organisation du stage:** 9:30 / 12:30 – 14:00 / 17:00 (12h en totale) Cet atelier est ouvert aux femmes et aux hommes, à partir de 12 ans. **60€ le week end** **8 participants maximum** Pour s’inscrire, envoyer nom, prénom, mail, tel à [[chabatz.rueducirque@gmail.com](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com)](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com). Pour tout complément d’information contacter Vincent au **06 99 66 15 10**

Pour débutant et intermédiaire

Rue du Cirque 5 quai des mégisseries 87200 Saint Junien Saint-Junien Lotissement de Précoin Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T09:30:00 2022-04-03T17:00:00