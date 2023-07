Baptême de poney 2 esplanade Woolsery Beuvron-en-Auge, 19 juillet 2023, Beuvron-en-Auge.

Beuvron-en-Auge,Calvados

Pour s’essayer à l’équitation tout en douceur, votre enfant se balade à dos de poney au cœur de l’un des Plus Beaux Villages de France.

De 3 à 7 ans.

Inscription obligatoire..

2023-07-19 16:00:00 fin : 2023-07-19 17:30:00. .

2 esplanade Woolsery Départ de l’office de tourisme

Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie



To try horseback riding, your child will ride a pony in the heart of one of the most beautiful villages in France.

From 3 to 7 years old.

Registration required.

Para iniciarse suavemente en la equitación, su hijo montará en poni en el corazón de uno de los pueblos más bellos de Francia.

De 3 a 7 años.

Inscripción obligatoria.

Um das Reiten auf sanfte Weise auszuprobieren, reitet Ihr Kind auf dem Rücken eines Ponys im Herzen eines der schönsten Dörfer Frankreichs.

Von 3 bis 7 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité