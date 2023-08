Fête de la ville 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher, 2 septembre 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

La fête de la Ville revient les 2 et 3 septembre !

Rendez-vous sur l’Esplanade de la Pointe de Caux pour un week-end de fête !

Tout au long du week-end, retrouvez des stands associatifs sportifs et culturels gonfrevillais. Le stand de la ville vous présentera le bilan de mi-mandat municipal, les futurs travaux du stade Maurice-Baquet, et ceux du nouveau collège.

Programme :

– Accueil des nouveaux habitants, le 2 septembre à 14h.

– Spectacle pyrotechnique, le 2 septembre à 22h

– Spectacle de magie, le 3 septembre à 10h30

– Célébration de la Libération, le 3 septembre à partir de 10h30.

Programme détaillé disponible sur le site de l’événement.

Accès libre.

Samedi 2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

2 Esplanade de la Pointe de Caux Espace Culturel de la Pointe de Caux

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



The Fête de la Ville returns on September 2 and 3!

Join us on the Esplanade de la Pointe de Caux for a weekend of festivities!

Throughout the weekend, you’ll be able to visit the stands of Gonfreville’s sporting and cultural associations. The town’s stand will present the town’s mid-term report, future work on the Maurice-Baquet stadium, and the new secondary school.

Program :

– Welcome for new residents, September 2 at 2pm.

– Fireworks show, September 2 at 10 p.m

– Magic show, September 3 at 10:30 a.m

– Liberation Day celebration, September 3 from 10:30am.

Detailed program available on the event website.

Free access

La Fiesta Mayor vuelve los días 2 y 3 de septiembre

Únase a nosotros en la Esplanade de la Pointe de Caux para disfrutar de un fin de semana de fiesta

Durante todo el fin de semana, podrá visitar los stands de las asociaciones deportivas y culturales de Gonfreville. En el stand de la ciudad se presentará el informe intermedio de la ciudad, las futuras obras del estadio Maurice-Baquet y la nueva escuela secundaria.

Programa :

– Bienvenida a los nuevos residentes, 2 de septiembre a las 14.00 h.

– Espectáculo de fuegos artificiales, 2 de septiembre a las 22.00 h

– Espectáculo de magia, 3 de septiembre a las 10h30

– Celebración de la Liberación, 3 de septiembre a partir de las 10.30 h.

Programa detallado disponible en el sitio web del evento.

Entrada gratuita

Das Stadtfest kehrt am 2. und 3. September zurück!

Treffen Sie sich auf der Esplanade de la Pointe de Caux zu einem Festwochenende!

Das ganze Wochenende über finden Sie Stände von Sport- und Kulturvereinen aus Gonfreville. Der Stand der Stadt wird Ihnen die Halbzeitbilanz der Stadtverwaltung, die zukünftigen Arbeiten am Maurice-Baquet-Stadion und die am neuen Collège vorstellen.

Programm:

– Empfang der neuen Einwohner am 2. September um 14 Uhr.

– Pyrotechnische Show, am 2. September um 22 Uhr

– Zaubershow, am 3. September um 10.30 Uhr

– Befreiungsfeier, am 3. September ab 10:30 Uhr.

Detailliertes Programm auf der Website der Veranstaltung verfügbar.

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche