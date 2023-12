Nuits de la lecture : atelier d’écriture 2 espace Gilbert Estève Sélestat Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Sélestat Nuits de la lecture : atelier d’écriture 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 20 janvier 2024, Sélestat. Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 Atelier d’écriture dans le cadre « des nuits de la lecture », pour tout public.

Atelier d’écriture dans le cadre « des nuits de la lecture », pour tout public

Atelier d’écriture « un monde à imaginer », dans le cadre des Nuit de la lecture. Pour tout public. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Code postal 67600 Lieu 2 espace Gilbert Estève Adresse 2 espace Gilbert Estève Ville Sélestat Departement Bas-Rhin Lieu Ville 2 espace Gilbert Estève Sélestat Latitude 48.25567467342 Longitude 7.45619342592022 latitude longitude 48.25567467342;7.45619342592022

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/