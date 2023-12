Jeu vidéo : Just Dance 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 3 janvier 2024 14:30, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Viens t’amuser au jeu vidéo « Just Dance » à la médiathèque. Pour les jeunes de 11 à 17 ans.

2024-01-03 fin : 2024-01-03 17:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Come and play the video game « Just Dance » at the mediatheque. For young people aged 11 to 17

Ven a jugar al videojuego « Just Dance » en la biblioteca multimedia. Para jóvenes de 11 a 17 años

Komm und vergnüge dich mit dem Videospiel « Just Dance » in der Mediathek. Für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren

Mise à jour le 2023-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme