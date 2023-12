Exposition : Cache-Cache Ville de Vincent Godeau & Agathe Demois 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 2 janvier 2024, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

L’exposition éponyme des auteurs-illustrateurs Vincent Godeau et Agathe Demois invite le spectateur dans l’exploration d’un paysage urbain, graphique et poétique.

L’exposition éponyme des auteurs-illustrateurs Vincent Godeau et Agathe Demois invite le spectateur dans l’exploration d’un paysage urbain, graphique et poétique

Déclinaison en volume de l’application interactive Cache-Cache Ville. L’exposition éponyme des auteurs-illustrateurs Vincent Godeau et Agathe Demois invite le spectateur dans l’exploration d’un paysage urbain, graphique et poétique. En cheminant dans cette surprenante ville en cartons, équipés d’une loupe rouge, petits et grands peuvent démasquer des images et autres surprises graphiques initialement invisibles à l’œil nu. L’application qui accompagne cette exposition donne vie à ces images fixes, offrant une seconde lecture animée au visiteur.

0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme