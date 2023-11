Contes : l’éveil des p’tites oreilles 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 30 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Des histoires parsemées de quelques notes de musiques et de chansonnettes, pour les enfants de 0 à 3 ans.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 10:30:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Stories interspersed with a few notes of music and ditties, for children from 0 to 3 years

Cuentos intercalados con algunas notas musicales y canciones, para niños de 0 a 3 años

Geschichten, gespickt mit ein paar Noten und Liedchen, für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Mise à jour le 2023-11-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme