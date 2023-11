Conférence : le Père Noël, traditions et imaginaires 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 13 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Evolutions et transformations des figures du Père Noël en Europe du Nord. Avec Raphaël Jamet, Jardin des Sciences, Strasbourg. Pour tout public.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Evolutions and transformations of Santa Claus figures in Northern Europe. With Raphaël Jamet, Jardin des Sciences, Strasbourg. For the general public

Evoluciones y transformaciones de las figuras de Papá Noel en Europa del Norte. Con Raphaël Jamet, Jardin des Sciences, Estrasburgo. Para el gran público

Entwicklungen und Transformationen der Figuren des Weihnachtsmanns in Nordeuropa. Mit Raphaël Jamet, Jardin des Sciences, Straßburg. Für jedes Publikum

