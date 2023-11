La braderie de la Médiathèque 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 18 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.

2023-11-18 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The Mediatheque offers for sale documents removed from its shelves

La Mediateca pone a la venta documentos retirados de sus estanterías

Die Mediathek bietet Dokumente zum Verkauf an, die aus ihren Regalen entfernt wurden

Mise à jour le 2023-10-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme