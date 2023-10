Petits jeux entre amis 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 14 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Soirée pour découvrir de nouveaux jeux de société ou se replonger dans les grands classiques.

2023-11-14 fin : 2023-11-14 21:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



An evening to discover new board games or to go back to the great classics

Una velada para descubrir nuevos juegos de mesa o volver a los grandes clásicos

Abend, um neue Gesellschaftsspiele zu entdecken oder sich in Klassiker zu vertiefen

