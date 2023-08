Spectacle : apéro-bib 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 28 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Des histoires, des comptines et des chansons pour les tout-petits et leurs parents. Pour les enfants de 0 à 3 ans.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 11:30:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Stories, rhymes and songs for toddlers and their parents. For children aged 0 to 3

Cuentos, rimas y canciones para niños pequeños y sus padres. Para niños de 0 a 3 años

Geschichten, Reime und Lieder für Kleinkinder und ihre Eltern. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Mise à jour le 2023-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme