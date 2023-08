Spectacle : Le Chant de la treille 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 21 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Contesse Luciole partage ses contes tire-bouchonnés, entonne des chansons à boire et raconte des légendes viticoles à déguster sans soif. Et elle l’assure : sa cuvée d’histoires ne donne pas la gueule de bois ! Pour ados et adultes..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 15:20:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Contesse Luciole shares her corkscrew tales, sings drinking songs and recounts winegrowing legends to be savored without thirst. And she can assure you: her cuvée d?histoires doesn?t give you a hangover! For teens and adults.

La Contesse Luciole comparte sus historias de sacacorchos, canta canciones para beber y cuenta leyendas vitivinícolas para saborear sin sed. Y te lo asegura: ¡su cuvée de cuentos no te dará resaca! Para jóvenes y adultos.

Contesse Luciole teilt ihre Korkenziehergeschichten, stimmt Trinklieder an und erzählt Weinlegenden, die man ohne Durst genießen kann. Und sie versichert: Ihr Geschichten-Cuvée macht keinen Kater! Für Jugendliche und Erwachsene.

