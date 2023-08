Contes : quand soufflent les contes 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 11 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Contes pour les enfants à la médiathèque – pour les enfants de 4 à 6 ans.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 10:45:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Tales for children at the media library – for children from 4 to 6 years old

Cuentacuentos infantil en la mediateca – para niños de 4 a 6 años

Märchen für Kinder in der Mediathek – für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Mise à jour le 2023-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme