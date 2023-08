Conférence : virus, péril dans nos vignes ? 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 7 octobre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Les virus sont un danger pour la vigne. État des lieux avec Christophe Ritzenthaler, chercheur, Jardin des Sciences, Strasbourg.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 16:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Viruses are a danger for vines. Review with Christophe Ritzenthaler, researcher, Jardin des Sciences, Strasbourg

Los virus son un peligro para la vid. Entrevista con Christophe Ritzenthaler, investigador del Jardín de las Ciencias de Estrasburgo

Viren sind eine Gefahr für die Weinrebe. Bestandsaufnahme mit Christophe Ritzenthaler, Forscher, Jardin des Sciences, Straßburg

