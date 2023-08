Soirée « loups-garous » – préparée par les ados 2 espace Gilbert Estève Sélestat, 22 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

La Médiathèque sera réservée aux adolescents le temps d’une soirée autour du jeu « Loups-garous ». Repas tiré du sac. Pour les ados de 12 à 18 ans.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 21:00:00. 0 EUR.

2 espace Gilbert Estève

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



The Médiathèque will be reserved for teenagers for an evening around the game « Loups-garous ». Packed lunch. For teens aged 12 to 18

La Médiathèque estará reservada a los adolescentes para una velada en torno al juego « Loups-garous ». Almuerzo para llevar. Para adolescentes de 12 a 18 años

Die Mediathek ist für Jugendliche reserviert, um einen Abend lang das Spiel « Werwölfe » zu spielen. Essen aus dem Rucksack. Für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren

Mise à jour le 2023-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme